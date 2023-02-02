Радимов отреагировал на слова Кокорина о тюрьме

Экс-полузащитник сборной России Владислав Радимов рассказал о своем отношении к заявлению Александра Кокорина о тюрьме.
- Форвард «Ариса» заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.
- Кокорин провел за решеткой 11 месяцев.
- Он вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избил двух людей в Москве.
«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть? Пускай каждый отвечает за себя.
Я не хочу сидеть в тюрьме. Лучше подчиняться законам», – заявил Радимов.
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Источник: Sport24