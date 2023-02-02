Радимов отреагировал на слова Кокорина о тюрьме

Экс-полузащитник сборной России Владислав Радимов рассказал о своем отношении к заявлению Александра Кокорина о тюрьме.

Форвард «Ариса» заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.

Кокорин провел за решеткой 11 месяцев.

Он вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избил двух людей в Москве.

«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть? Пускай каждый отвечает за себя.

Я не хочу сидеть в тюрьме. Лучше подчиняться законам», – заявил Радимов.

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