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    Мбаппе и Рамос травмировались за 12 дней до матча ЛЧ с «Баварией»

    Нападающий Килиан Мбаппе и защитник Серхио Рамос не смогли доиграть матч «Монпелье»«ПСЖ» (1:3).

    Оба футболиста получили повреждения и были заменены еще до перерыва.

    Испанец травмировал приводящую мышцу, а у француза возникли проблемы с левым коленом.

    Участие Рамоса и Мбаппе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (14 февраля) находится под вопросом.

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    Источник: L’Equipe

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1868

      jek718875 40 минут назад

      Не видать ПСЖ кубка, как своих ушей, Наполи возьмёт,если в штаны не наложит,перед громкими именами

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