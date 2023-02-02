Мбаппе и Рамос травмировались за 12 дней до матча ЛЧ с «Баварией»

Нападающий Килиан Мбаппе и защитник Серхио Рамос не смогли доиграть матч «Монпелье» – «ПСЖ» (1:3).

Оба футболиста получили повреждения и были заменены еще до перерыва.

Испанец травмировал приводящую мышцу, а у француза возникли проблемы с левым коленом.

Участие Рамоса и Мбаппе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (14 февраля) находится под вопросом.

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