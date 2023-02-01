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    Мбаппе в матче с «Монпелье» дважды не реализовал пенальти и был заменен

    В эти минуты проходит матч 21-го тура чемпионата Франции между «Монпелье» и «ПСЖ».

    На 10-й минуте у гостей не реализовал пенальти Килиан Мбаппе. У него было две попытки, поскольку после первой судья принял решение перебить удар. Форвард не переиграл голкипера и во второй раз.

    На 21-й минуте Мбаппе заменили на Уго Экитике из-за травмы.

    • Мбаппе стоит 180 миллионов евро – дороже всех в мире.
    • Игрок в прошлом году продлил контракт.
    • «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.02.2023 23:33
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