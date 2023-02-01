Мбаппе в матче с «Монпелье» дважды не реализовал пенальти и был заменен

В эти минуты проходит матч 21-го тура чемпионата Франции между «Монпелье» и «ПСЖ».

На 10-й минуте у гостей не реализовал пенальти Килиан Мбаппе. У него было две попытки, поскольку после первой судья принял решение перебить удар. Форвард не переиграл голкипера и во второй раз.

На 21-й минуте Мбаппе заменили на Уго Экитике из-за травмы.

Мбаппе стоит 180 миллионов евро – дороже всех в мире.

Игрок в прошлом году продлил контракт.

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно