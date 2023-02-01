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    Карпин: «Цель «Ростова» – занять первое место в РПЛ»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о целях клуба.

    «Я не ставлю перед футболистами задачу на РПЛ. Есть цель – выиграть каждый матч, занять первое место. Но цель и задачи – разные вещи», – сказал Карпин.

    • «Ростов» занимает третье место в чемпионате России.
    • Отрыв от лидирующего «Зенита» – 7 очков.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2268

      моэм 22 минуты назад

      Валера всегда говорил только о том чтобы НЕ ВЫЛЕТЕТЬ ....т.е. НЕ ЗАНЯТЬ первое место от конца ....но кому то зачем то захотелось перефразировать и извратить смысл слов Карпина .

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      Рейтинг: +2076

      Bozigit 1 час назад

      Красавец

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      Рейтинг: +24089

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Благородная цель. Успехов в её достижении.

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      Рейтинг: +876

      Suvorov51 2 часа назад

      Ну вот так сразу, а куда деть помойку, она закупила медальки, нет Валера, это год уже у помойки, а вот на следующий удачи тебе

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      Рейтинг: +11422

      alex1951 3 часа назад

      Флаг тебе в руки ,земеля...
      Если такое и произойдет,то есть чуйка,что ты один в 2х лицах - и сборная и Ростов....
      Останется сработать по методу Лобановского. Динамо К,она же сборная)))
      Так и тут :Говорим Ростов ,подрузумеваем сборную и наоборот...))

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