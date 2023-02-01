Карпин: «Цель «Ростова» – занять первое место в РПЛ»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о целях клуба.

«Я не ставлю перед футболистами задачу на РПЛ. Есть цель – выиграть каждый матч, занять первое место. Но цель и задачи – разные вещи», – сказал Карпин.

«Ростов» занимает третье место в чемпионате России.

Отрыв от лидирующего «Зенита» – 7 очков.

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