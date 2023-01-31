Кононов не верит, что игроки «Арсенала» его «сливали». Туляки проиграли 0:5 в последнем матче

Экс-тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов прокомментировал увольнение из клуба после поражения от «Балтики» ос счетом 0:5.

— А был ли у вас должный контакт с подопечными? После игры с «Балтикой» не возникло ощущения, что, возможно, футболисты просто-напросто не бились за тренера, «сливали» вас?

— В теорию заговора я все-таки не верю. Ведь практически все игроки после моей отставки связались со мной. Кто-то написал, кто-то позвонил. Все ребята переживали. Они и сами понимали, что та встреча с «Балтикой» повлияла на судьбу тренерского штаба...

Туляки идут в Первой лиге 6-ми.

В прошлом сезоне команда была в РПЛ.

В 2018-2019 годах Кононов тренировал «Спартак».

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