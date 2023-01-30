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    Агент Барриоса отреагировал на слухи о возможном уходе колумбийца в «Бешикташ»

    Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, прояснил будущее своего клиента.

    Сообщалось, что колумбийца хочет купить «Бешикташ».

    «Вильмар не планирует покидать «Зенит» в это трансферное окно. Ему все нравится в «Зените», – сказал агент.

    • Рыночная стоимость Барриоса – 20 миллионов евро.
    • В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 20 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +250

      ПалкоВводецъ (returned) 22 минуты назад

      Уж лучше Зенит, чем Турция. Тут и платят больше, да и цивильней в Петербурге. Гыгыгы

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