«Реал» сыграл вничью с «Сосьедадом» в домашнем матче 19-го тура Примеры – 0:0.

Мадридская команда набрала 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующей «Барселоны» – пять очков.

«Сосьедад» не может выиграть у «Реала» шесть матчей подряд.

Испания. Примера. 19-й тур

Реал – Реал Сосьедад – 0:0

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