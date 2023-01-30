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    Примера. «Реал» не смог обыграть дома «Сосьедад» (0:0), отставание от «Барсы» – 5 очков

    «Реал» сыграл вничью с «Сосьедадом» в домашнем матче 19-го тура Примеры – 0:0.

    Мадридская команда набрала 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующей «Барселоны» – пять очков.

    «Сосьедад» не может выиграть у «Реала» шесть матчей подряд.

    Испания. Примера. 19-й тур

    Реал – Реал Сосьедад – 0:0

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      ytramka 1 час назад

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      Рейтинг: +12266

      DeStar 1 час назад

      в этот раз игра реала понравилась хоть немного по сути, и моменты были и камавинга радует все больше и милитао
      но сосьедад весь второй тайм играл в танке как атлетико в свои лучшие годы, вот и выжали.

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      Рейтинг: +2176

      Maxi_7 1 час назад

      Коротко о матче: "Танцор-жопокрут опять запорол все моменты". Поскорей бы уже купили Мбаппе, а этого гаврика отдали в секцию танцев.

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      Рейтинг: +12266

      DeStar > Maxi_7 1 час назад

      не все именно так
      есть моменты где " запорол и не забил"
      а есть где нужно отдать должное вратарю
      тот момент когда вини прокинул между двух мяч и пытался перекинуть -он делал все правильно - тут вратарь спас
      а другие моменты да, долден был решать

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      Рейтинг: +2176

      Maxi_7 > DeStar 1 час назад

      Дело не только в этом матче. Он уже много игр подряд порет вернейшие моменты. Да и в этом матче когда он перекидывал там не только для вратаря, но даже для меня было очевидно по ходу матча, что он сейчас будет перекидывать, ни замаха ложного не сделал, ничего, чтобы как-то смутить... в общем ноги быстрые, а соображалка за ними не поспевает в большинстве случаев...

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