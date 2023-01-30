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«Реал» сыграл вничью с «Сосьедадом» в домашнем матче 19-го тура Примеры – 0:0.
Мадридская команда набрала 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующей «Барселоны» – пять очков.
«Сосьедад» не может выиграть у «Реала» шесть матчей подряд.
Испания. Примера. 19-й тур
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