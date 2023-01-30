Лига 1. «ПСЖ» упустил победу над «Реймсом» (1:1), пропустив на 96-й минуте

«ПСЖ» сыграл вничью с «Реймсом» в домашнем матче 20-го тура Лиги 1. Команда упустила победу, пропустив на 96-й минуте.
Парижане с 59-й минуты играли в меньшинстве – прямую красную карточку получил Марко Верратти, вышедший на замену в начале второго тайма.
«ПСЖ» набрал 48 очков и опережает ближайшего преследователя в виде «Ланса» на три очка.
Франция. Лига 1. 20-й тур
Голы: 1:0 – Неймар, 51; 1:1 – Балоган, 90+6.
Удаления: Верратти, 59 – нет.
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Источник: «Бомбардир»