Лига 1. «ПСЖ» упустил победу над «Реймсом» (1:1), пропустив на 96-й минуте

«ПСЖ» сыграл вничью с «Реймсом» в домашнем матче 20-го тура Лиги 1. Команда упустила победу, пропустив на 96-й минуте.

Парижане с 59-й минуты играли в меньшинстве – прямую красную карточку получил Марко Верратти, вышедший на замену в начале второго тайма.

«ПСЖ» набрал 48 очков и опережает ближайшего преследователя в виде «Ланса» на три очка.

Франция. Лига 1. 20-й тур

ПСЖ – Реймс – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Неймар, 51; 1:1 – Балоган, 90+6.

Удаления: Верратти, 59 – нет.

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