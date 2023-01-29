Стали известны стартовые составы «Реала» и «Сосьедада» на матч 19-го тура Примеры.

Игра пройдет в воскресенье, 29 января. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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Реал: Куртуа, Начо, Рюдигер, Милитао, Камавинга, Кроос, Себальос, Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор, Родриго

Сосьедад: Ремиро, Элустондо, Ле Норман, Субельдия, Муньос, Мендес, Кубо, Ильярраменди, Субименди, Серлот, Ойарсабаль.

Пять последних матчей: три победы «Реала», две ничьих.

В последний раз команды встречались 5 марта 2022 года – мадридский клуб выиграл со счетом 4:1.

Коэффициенты:

Победа Реала – 1.78

Ничья – 3.92

Победа Сосьедада – 5.30

Где смотреть матч Реал – Сосьедад

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Прогноз на матч Реал – Сосьедад