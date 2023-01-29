«Реал» и «Реал Сосьедад» встретятся в матче 19-го тура Примеры. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало – в 23:00 мск.
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Ориентировочные составы:
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Реал: Тибо Куртуа – Начо, Эдер Милитао, Ферлан Менди, Антонио Рюдигер – Дани Себальос, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде – Винисиус Жуниор, Карим Бензема, Марко Асенсио.
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Сосьедад: Алехандро Ремиро – Диего Рико, Робин Ле Норман, Игор Субельдиа, Аритс Элустондо – Мартин Субименди, Асьер Ильярраменди, Брайс Мендес – Давид Сильва – Александер Серлот, Андер Барренечеа.
Судья: Марио Мелеро Лопес (Испания)
- Матчей в сезоне: 10
- Желтые карточки: 34 (3,4 в среднем за матч)
- Красные карточки: 2
- Фолы в среднем за матч: 27
Пять последних матчей: три победы «Реала», две ничьих.
В последний раз команды встречались 5 марта 2022 года – мадридский клуб выиграл со счетом 4:1.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: победа «Реала»
Где смотреть матч Реал – Сосьедад