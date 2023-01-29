«Реал» и «Реал Сосьедад» встретятся в матче 19-го тура Примеры. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

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«Реал» занимает второе место в чемпионате (41 очко), «Сосьедад» – третье (38 очков).

Пять последних матчей команд: три победы «Реала», две ничьих.

Игра состоится в воскресенье, 29 января.

Встречу в прямом эфире покажет Okko Спорт.

Начало – в 23:00 мск.

«Реал» – фаворит матча по мнению букмекеров, на победу мадридцев букмекеры дают коэффициент 1,79. На ничью – 3,92. На выигрыш «Сосьедада» можно поставить за 5,30.

Где смотреть матч Реал – Сосьедад

Прогноз на матч Реал – Сосьедад