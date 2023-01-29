«Реал» и «Реал Сосьедад» встретятся в матче 19-го тура Примеры. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Уверен в победе «Реала»? Ставь на игру, получив фрибет 2000 рублей
«Реал» занимает второе место в чемпионате (41 очко), «Сосьедад» – третье (38 очков).
Пять последних матчей команд: три победы «Реала», две ничьих.
- Игра состоится в воскресенье, 29 января.
- Встречу в прямом эфире покажет Okko Спорт.
- Начало – в 23:00 мск.
«Реал» – фаворит матча по мнению букмекеров, на победу мадридцев букмекеры дают коэффициент 1,79. На ничью – 3,92. На выигрыш «Сосьедада» можно поставить за 5,30.
Где смотреть матч Реал – Сосьедад
Источник: «Бомбардир»