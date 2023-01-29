Гайч продлил контракт с ЦСКА (Дмитрий Клипин)

От балласта надо избавляться, а не продлевать. Если Гайч обломается в Вероне, куда его потом девать?
Форвард ЦСКА Адольфо Гайч продлил контракт с клубом. Об этом сообщил инсайдер Дмитрий Клипин.
После этого аргентинец отправился в «Верону», которая его арендует.
- Сделка обойдется «Вероне» в 500 тысяч евро. Также итальянцы полностью возьмут на себя зарплату игрока.
- В соглашении есть необязательная опция выкупа за 6,5+0,5 миллионов евро. В случае ее активации ЦСКА в будущем также получит 15 процентов от перепродажи Гайча.
- Гайч куплен ЦСКА в 2020 году.
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