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    Берлускони обещал игрокам «Монцы» автобус со шлюхами, если те обыграют «Юве». Команда победила со счетом 2:0

    Футболисты «Монцы» выполнили условие для того, чтобы им привезли автобус с женщинами. Они победили в 20-м туре чемпионата Италии «Ювентус» (2:0).

    Ранее владелец «Монцы» Сильвио Берлускони сказал, что пригонит команде «автобус, полный шлюх», если они победит «Ювентус».

    • «Монца» проводит дебютный сезон в Серии А.
    • Команда идет в Серии А 11-й. «Ювентус» располагается строчкой ниже.
    • Берлускони раньше владел «Миланом».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7682

      mihail200606 1 час назад

      Старый мафиози знает как мотивировать)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24049

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Сильвио умеет держать слово. Фото бы. )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53432

      MaxRnD 1 час назад

      Попал дед

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24049

      DOCTOR PENALTY > MaxRnD 1 час назад

      Да он рад такому попадалову. )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1142

      ScarlettOgusania 2 часа назад

      Вот это мотивация!) целый автобус проституток из палаты 404

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +766

      borusse > ScarlettOgusania 1 час назад

      наташа, у тебя будут сверхурочные))

      0
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      Рейтинг: +20715

      derrik2000 2 часа назад

      Дык, автобусы-то РАЗНЫЕ бывают: МИКРОавтобус тоже -- АВТОБУС.
      )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5680

      AtticusFinch > derrik2000 2 часа назад

      украинки седня подзаработают))

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      Рейтинг: +53432

      MaxRnD > derrik2000 1 час назад

      Микроавтобус утрамбуют

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      Рейтинг: +24049

      DOCTOR PENALTY > AtticusFinch 1 час назад

      Да уж, "сёстрам" Зели повезло.

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