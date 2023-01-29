Берлускони обещал игрокам «Монцы» автобус со шлюхами, если те обыграют «Юве». Команда победила со счетом 2:0

Футболисты «Монцы» выполнили условие для того, чтобы им привезли автобус с женщинами. Они победили в 20-м туре чемпионата Италии «Ювентус» (2:0).

Ранее владелец «Монцы» Сильвио Берлускони сказал, что пригонит команде «автобус, полный шлюх», если они победит «Ювентус».

«Монца» проводит дебютный сезон в Серии А.

Команда идет в Серии А 11-й. «Ювентус» располагается строчкой ниже.

Берлускони раньше владел «Миланом».

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