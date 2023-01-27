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    Кечинов: «Романцев и сейчас был бы успешен в РПЛ»

    Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов не прочь увидеть экс-тренера команды Олега Романцева в РПЛ.

    «Хотел бы вновь посмотреть на работу Романцева. Я считаю, что он и сейчас бы в любой команде РПЛ работал с успехом. Это очень сильный тренер и как профессионал своего дела, и как человек. Он обладает такой харизмой… Такие успешные люди бывают редко», — сказал Кечинов.

    • «Спартак» с Романцевым 8 раз брал чемпионат России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20704

      derrik2000 1 час назад

      А разве кто-то в этом сомневается?
      Но, как в любом УСПЕШНОМ труде, главное - ЖЕЛАНИЕ.
      А, вот, с ним, у Иваныча уже давно, как я понимаю, никак.
      Если бы нашли такого хозяина команды, который НИКОГДА И НИ В ЧЁМ НЕ МЕШАЛ БЫ ему, то дело бы пошло очень успешно.
      Но ХДЕ Ж НАЙТИ ТАКОГО У НАС???!!!

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