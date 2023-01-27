Кечинов: «Романцев и сейчас был бы успешен в РПЛ»

А разве кто-то в этом сомневается?
Но, как в любом УСПЕШНОМ труде, главное - ЖЕЛАНИЕ.
А, вот, с ним, у Иваныча уже давно, как я понимаю, никак.
Если бы нашли такого хозяина команды, который НИКОГДА И НИ В ЧЁМ НЕ МЕШАЛ БЫ ему, то дело бы пошло очень успешно.
Но ХДЕ Ж НАЙТИ ТАКОГО У НАС???!!!
Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов не прочь увидеть экс-тренера команды Олега Романцева в РПЛ.
«Хотел бы вновь посмотреть на работу Романцева. Я считаю, что он и сейчас бы в любой команде РПЛ работал с успехом. Это очень сильный тренер и как профессионал своего дела, и как человек. Он обладает такой харизмой… Такие успешные люди бывают редко», — сказал Кечинов.
- «Спартак» с Романцевым 8 раз брал чемпионат России.
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