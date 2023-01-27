Кечинов: «Романцев и сейчас был бы успешен в РПЛ»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов не прочь увидеть экс-тренера команды Олега Романцева в РПЛ.

«Хотел бы вновь посмотреть на работу Романцева. Я считаю, что он и сейчас бы в любой команде РПЛ работал с успехом. Это очень сильный тренер и как профессионал своего дела, и как человек. Он обладает такой харизмой… Такие успешные люди бывают редко», — сказал Кечинов.

«Спартак» с Романцевым 8 раз брал чемпионат России.

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