Новичок «Спартака» Тавареш охарактеризовал себя одним словом

В Спартаке у многих надломилась неокрепшая психика. Особенно после многочисленных надругательств от Зенита. У тебя всё ещё впереди. Гыгыгы
Защитник «Спартака» Томаш Тавареш назвал сове главное качество.
«За какие качества меня полюбят болельщики «Спартака»? Я спокойный. Я и внешне так выгляжу. Думаю, мне подходит такое описание», — сказал Тавареш.
- «Спартак» заплатил за Тавареша 3 миллиона евро.
- Контракт с футболистом рассчитан до 2026 года.
- Он будет выступать за «Спартак» под 20-м номером.
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