Новичок «Спартака» Тавареш охарактеризовал себя одним словом

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш назвал сове главное качество.

«За какие качества меня полюбят болельщики «Спартака»? Я спокойный. Я и внешне так выгляжу. Думаю, мне подходит такое описание», — сказал Тавареш.

«Спартак» заплатил за Тавареша 3 миллиона евро.

Контракт с футболистом рассчитан до 2026 года.

Он будет выступать за «Спартак» под 20-м номером.

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