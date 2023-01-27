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    Новичок «Спартака» Тавареш охарактеризовал себя одним словом

    Защитник «Спартака» Томаш Тавареш назвал сове главное качество.

    «За какие качества меня полюбят болельщики «Спартака»? Я спокойный. Я и внешне так выгляжу. Думаю, мне подходит такое описание», — сказал Тавареш.

    • «Спартак» заплатил за Тавареша 3 миллиона евро.
    • Контракт с футболистом рассчитан до 2026 года.
    • Он будет выступать за «Спартак» под 20-м номером.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 11:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +234

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      В Спартаке у многих надломилась неокрепшая психика. Особенно после многочисленных надругательств от Зенита. У тебя всё ещё впереди. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +16766

      NewLife 1 час назад

      Это хорошо, буйных здесь и так хватает.

      2
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      Рейтинг: +5353

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Иногда нам нужны спокойные Таварищи

      2
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