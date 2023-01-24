Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Чьи это цвета? Угадайте клуб по фанатской трибуне
    Чьи это цвета? Угадайте клуб по фанатской трибуне
    3 За какую сборную этот футболист играл в Катаре?
    За какую сборную этот футболист играл в Катаре?

    Кассьерра: «Я уже осознал, что Дзюба – большой игрок как для «Зенита», так и для России»

    Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра оценил важность нападающего Артема Дзюбы для российского футбола.

    «Даже за то недолгое время, что я играл за «Сочи», уже осознал, что Дзюба — большой игрок как для Санкт‑Петербурга, так и для России.

    У него долгая карьера, много голов и трофеев. Мне тоже, как и Дзюбе, хочется занять свое место в истории «Зенита» и радовать болельщиков своей результативностью», — сказал Кассьерра.

    • Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Первый тренер Дзюбы: «Хотелось бы увидеть Артема в «Спартаке» 9
    Губерниев: «Дзюба – легенда РПЛ и рукастый парень. Ему нужно взяться за старое» 9
    Ананидзе назвал идеальный клуб для Дзюбы 6
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:42
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3336

      FRZZ 23 минуты назад

      Дзюба большой только лишь габаритами.)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11