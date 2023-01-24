Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра оценил важность нападающего Артема Дзюбы для российского футбола.

«Даже за то недолгое время, что я играл за «Сочи», уже осознал, что Дзюба — большой игрок как для Санкт‑Петербурга, так и для России.

У него долгая карьера, много голов и трофеев. Мне тоже, как и Дзюбе, хочется занять свое место в истории «Зенита» и радовать болельщиков своей результативностью», — сказал Кассьерра.

Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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