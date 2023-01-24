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    «Реал» может предложить «Боруссии» Д обмен футболистами

    «Реал» не хочет платить более 100 миллионов евро за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

    В связи с этим мадридский клуб рассматривает вариант с включением в сделку Эдуардо Камавинга.

    Пока неизвестно, интересен ли француз «Боруссии».

    Сам Камавинга не стремится уходить из «Реала», однако рассчитывает на увеличение количества игровой практики.

    Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти ценит хавбека и считает его неприкосновенным. Зимой он точно не покинет испанский клуб.

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    Источник: Sky Sport Deutschland

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