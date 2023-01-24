«Реал» может предложить «Боруссии» Д обмен футболистами

«Реал» не хочет платить более 100 миллионов евро за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.
В связи с этим мадридский клуб рассматривает вариант с включением в сделку Эдуардо Камавинга.
Пока неизвестно, интересен ли француз «Боруссии».
Сам Камавинга не стремится уходить из «Реала», однако рассчитывает на увеличение количества игровой практики.
Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти ценит хавбека и считает его неприкосновенным. Зимой он точно не покинет испанский клуб.
Получи до 10 000 рублей за регистрацию
Источник: Sky Sport Deutschland