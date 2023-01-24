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    «Челси» предложит «Бенфике» 100 миллионов и нескольких игроков за Энцо (Record)

    «Челси» на этой неделе сделает новое предложение «Бенфике» по трансферу полузащитника Энцо Фернандеса.

    По информации Record, английский клуб предложит за 22-летнего аргентинца 100 миллионов евро и нескольких футболистов.

    Сообщалось, что «Бенфика» готова продать Фернандеса за полную сумму отступных в размере 120 миллионов евро.

    • Рыночная стоимость Фернандеса – 55 миллионов евро.
    • Он выступает за «Бенфику» с июля 2022 года: 28 матчей, 4 гола и 7 ассистов.
    • Хавбек стал победителем ЧМ-2022 и лучшим молодым игроком турнира.

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    Источник: Record

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