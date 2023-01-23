Каррера: «Для меня РПЛ – пятая лига мира»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что чемпионат России входит в пятерку сильнейших в мире.

«Для меня РПЛ – пятая лига мира. Мне кажется, справедливое место», – сказал Каррера.

Итальянец работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год.

В сезоне-2016/17 он становился чемпионом России со столичной командой.

По версии IFFHS, РПЛ занимает 80-е место среди лучших лиг мира.

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