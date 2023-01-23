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    Каррера: «Для меня РПЛ – пятая лига мира»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что чемпионат России входит в пятерку сильнейших в мире.

    «Для меня РПЛ – пятая лига мира. Мне кажется, справедливое место», – сказал Каррера.

    • Итальянец работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год.
    • В сезоне-2016/17 он становился чемпионом России со столичной командой.
    • По версии IFFHS, РПЛ занимает 80-е место среди лучших лиг мира.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17505

      ilichkadr 1 час назад

      Совсем плохи дела у Массимо.
      P.S. РПЛ не пятая лига мира, а скорее пятое колесо у мира.

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      Рейтинг: +24967

      bset 1 час назад

      Когда вернемся, будем 25ми. Это более справедливое место. Пройдем через очищение, заодно и бюджетные деньги из футбола уберем.

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