Каррера: «Для меня РПЛ – пятая лига мира»

Совсем плохи дела у Массимо.
P.S. РПЛ не пятая лига мира, а скорее пятое колесо у мира.
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что чемпионат России входит в пятерку сильнейших в мире.
«Для меня РПЛ – пятая лига мира. Мне кажется, справедливое место», – сказал Каррера.
- Итальянец работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год.
- В сезоне-2016/17 он становился чемпионом России со столичной командой.
- По версии IFFHS, РПЛ занимает 80-е место среди лучших лиг мира.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно