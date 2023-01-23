Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Ничего об этом неизвестно». «Спартак» – о гражданстве РФ для Промеса

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил, возможно ли получение Квинси Промесом российского паспорта.

    «Спартак» – не орган государственной власти, а футбольный клуб, который не может никак инициировать или влиять на получение гражданином другой страны паспорта Российской Федерации.

    Это решение зависит только от Квинси. Поэтому будем комментировать по факту, если таковой будет. Пока нам об этом ничего неизвестно», – сказал Зеленов.

    • 30-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
    • До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.
    • В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Дуглас Сантос: «Удивлен, что Промеса не наказали за драку. Он зачинщик и выходит из ситуации невиновным» 7
    Андрей Мостовой: «За что Барриосу дали шесть матчей? Его в кучу «замели» и стали бить. А зачинщику Промесу ничего не дали» 20
    «Зенитовские бразильцы и Промес играют без сердца, их волнуют только деньги». Петржела – о легионерах РПЛ 8
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:51
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18665

      Cleaner 53 минуты назад

      Нельзя давать гражданство РФ лицам, находящимся под следствием по уголовным делам в своих странах. НЕЛЬЗЯ!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28065

      JTherry > Cleaner 47 минут назад

      твоё мнение по вопросу предоставления Промесу гражданства РФ никого не интересует..!)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18665

      Cleaner > JTherry 39 минут назад

      Мнение спартачей никого не интересует. Подписали торговца наркотой с ножом в кармане и рады..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3442

      serhio80 > Cleaner 15 минут назад

      Ну и тебя тогда лишить гражданства)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1567

      Красногвардейчик 56 минут назад

      Да Промес сейчас готов на всё))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11