«Ничего об этом неизвестно». «Спартак» – о гражданстве РФ для Промеса

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил, возможно ли получение Квинси Промесом российского паспорта.

«Спартак» – не орган государственной власти, а футбольный клуб, который не может никак инициировать или влиять на получение гражданином другой страны паспорта Российской Федерации.

Это решение зависит только от Квинси. Поэтому будем комментировать по факту, если таковой будет. Пока нам об этом ничего неизвестно», – сказал Зеленов.

30-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.

До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.

В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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