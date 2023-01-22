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    Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Аугсбург» (4:3) и поднялась в зону еврокубков

    «Боруссия» из Дортмунда в 16-м туре Бундеслиги оказалась сильнее «Аугсбурга». В двух голах поучаствовал Джуд Беллингем.

    Дортмундцы поднялись в зону еврокубков. «Аугсбург» занимает 15-ю строчку.

    Германия. Бундеслига. 16-й тур

    Боруссия Д – Аугсбург – 4:3 (2:2)

    Голы: 1:0 – Беллингем, 29; 1:1 – Майер, 40; 2:1 – Шлоттербек, 42; 2:2 – Демирович, 45+1; 3:2 – Байноу-Гиттенс, 75; 3:3 – Колина, 77; 4:3 – Рейна, 78.

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    Источник: «Бомбардир»

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