Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Аугсбург» (4:3) и поднялась в зону еврокубков

«Боруссия» из Дортмунда в 16-м туре Бундеслиги оказалась сильнее «Аугсбурга». В двух голах поучаствовал Джуд Беллингем.
Дортмундцы поднялись в зону еврокубков. «Аугсбург» занимает 15-ю строчку.
Германия. Бундеслига. 16-й тур
Боруссия Д – Аугсбург – 4:3 (2:2)
Голы: 1:0 – Беллингем, 29; 1:1 – Майер, 40; 2:1 – Шлоттербек, 42; 2:2 – Демирович, 45+1; 3:2 – Байноу-Гиттенс, 75; 3:3 – Колина, 77; 4:3 – Рейна, 78.
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