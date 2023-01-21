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    Матч АПЛ прервали из-за беспилотника над полем

    В эти минуты проходит матч 21-го тура чемпионата Англии между «Саутгемптоном» и «Астон Виллой».

    В первом тайме матч был прерван на 15 минут из-за неизвестного беспилотника над полем. Судья, увидев летающий объект, дал свисток и увел команды в подтрибунку. После этого игроки вернулись и продолжили встречу.

    • После 1-го тайма счет 0:0.
    • «Саутгемптон» в случае ничьей останется в зоне вылета.
    • «Астон Вилла», если заработает очко, будет 11-й.

    Скриншот трансляции beIN SPORTS.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +366

      НикКин 50 минут назад

      Обосрались поди знатно ))))

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