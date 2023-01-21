В «Спартаке» рассказали о подготовке Промеса ко второй части сезона

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал тренировочную работу Квинси Промеса.

– Как дела в Москве у Квинси Промеса?

– Квинси попросил поработать индивидуально. Мы пошли ему навстречу, клуб сделал заявление.

В данной ситуации мы делаем все возможное, чтобы и Квинси набрал максимальную форму, и команда от его отсутствия не сильно проиграла.

– Как Промес себя чувствует? Скучает по партнерам?

– Настроение у него хорошее – рабочее, боевое. Конечно, он скучает по команде.

Вы видите, что в социальных сетях Квинси ставит различные реакции и реагирует на посты наших футболистов и нашей медиа-службы.

Квинси – красавчик! Он всегда в команде, даже находясь на расстоянии.

– Промес ходил на матч хоккейного «Спартака». Какая у него еще культурная программа в Москве?

– Дело не в культурной программе. Квинси в целом адаптировался к жизни в России, во многом он русский.

Он же Антоха, Братуха. Самое главное, что он сейчас сосредоточен на работе.

Голландец не полетел с командой на сбор в ОАЭ.

Возможно, это связано с риском экстрадиции в Нидерланды, где футболиста подозревают в совершении преступлений.

В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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