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    В «Спартаке» рассказали о подготовке Промеса ко второй части сезона

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал тренировочную работу Квинси Промеса.

    – Как дела в Москве у Квинси Промеса?

    – Квинси попросил поработать индивидуально. Мы пошли ему навстречу, клуб сделал заявление.

    В данной ситуации мы делаем все возможное, чтобы и Квинси набрал максимальную форму, и команда от его отсутствия не сильно проиграла.

    – Как Промес себя чувствует? Скучает по партнерам?

    – Настроение у него хорошее – рабочее, боевое. Конечно, он скучает по команде.

    Вы видите, что в социальных сетях Квинси ставит различные реакции и реагирует на посты наших футболистов и нашей медиа-службы.

    Квинси – красавчик! Он всегда в команде, даже находясь на расстоянии.

    – Промес ходил на матч хоккейного «Спартака». Какая у него еще культурная программа в Москве?

    – Дело не в культурной программе. Квинси в целом адаптировался к жизни в России, во многом он русский.

    Он же Антоха, Братуха. Самое главное, что он сейчас сосредоточен на работе.

    • Голландец не полетел с командой на сбор в ОАЭ.
    • Возможно, это связано с риском экстрадиции в Нидерланды, где футболиста подозревают в совершении преступлений.
    • В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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