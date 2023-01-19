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    Гаджиев: «Дзюба может быть полезен «Спартаку». Ибрагимович забивает в 40 лет»

    Экс-тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев считает, что нападающий Артем Дзюба может быть полезен «Спартаку».

    «В паспорт к футболисту заглядывать не стоит. Тренер всегда оценивает исключительно физическое состояние футболиста, цифры здесь никого не интересуют. Главный критерий – профессиональный подход к тренировочному процессу и желание вкалывать, чтобы улучшать себя и партнеров по команде.

    Не считаю, что закат карьеры Дзюбы уже подошел. С ним случилась футбольная беда – не попал с выбором клуба. Но если у Артема еще не перегорели глаза, если он сам хочет играть в футбол, то сможет вернуться на прежний уровень. Артем еще не сказал своего последнего слова.

    Может ли Дзюба быть полезен «Спартаку»? Да, если он за счет тренировочного процесса вернет форму последних 2-3 сезонов. Тогда он будет полезен любому клуб РПЛ. 34 года – это не так много. Ибрагимович и в 40 забивает в Европе. Так что, все возможно», – сказал Гаджиев.

    • 34-летний Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:23
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6142

      maior-60 28 минут назад

      Лежало на пути бревно.

      Лежало на пути бревно.
      Мешало путникам оно.

      Один сказал:
      — Нехорошо! —
      Сказал
      И знай себе пошёл.

      Второй взглянул,
      Потом вздохнул
      И то бревно
      Перешагнул.

      А третий путник промолчал.
      Он с виду был
      И хил и мал.
      Он молча
      Скинул полушубок
      И в сторону
      Бревно убрал.©
      С.А Баруздин

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +518

      rac531 38 минут назад

      Прямо-таки эпидемия рассеяного склероза(
      Орлов, Уткин, Непомнящий, Гаджиев, ...
      Кто следующий?(

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16718

      NewLife 46 минут назад

      Гаджиев, ты теперь полезен только помойке РБ Спорт.

      1
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      Рейтинг: +518

      rac531 > NewLife 40 минут назад

      Как и всегда)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11473

      R_a_i_n 49 минут назад

      Дзюба может идти на ... Кто его в Спартаке сможет воспримать положительно? Точка не возврата пройдена давно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      Diminio 1 час назад

      Бедняжка, руку вовремя не поменял и сдулся

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      Diminio 1 час назад

      Видели его тренировочный процесс, во время которого он ******** как раз пару лет назад

      1
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      Рейтинг: +5628

      AtticusFinch 1 час назад

      согласен на все сто!!! с его комлекцией можно и до 42 играть!ему скорость не нужна!

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      Рейтинг: +100571

      sv1969 > AtticusFinch 17 минут назад

      Ну да!Только зюба не Ибра! Да и в Спартаке его не ждут от слова совсем я думаю!

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