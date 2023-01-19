Гаджиев: «Дзюба может быть полезен «Спартаку». Ибрагимович забивает в 40 лет»

Экс-тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев считает, что нападающий Артем Дзюба может быть полезен «Спартаку».

«В паспорт к футболисту заглядывать не стоит. Тренер всегда оценивает исключительно физическое состояние футболиста, цифры здесь никого не интересуют. Главный критерий – профессиональный подход к тренировочному процессу и желание вкалывать, чтобы улучшать себя и партнеров по команде.

Не считаю, что закат карьеры Дзюбы уже подошел. С ним случилась футбольная беда – не попал с выбором клуба. Но если у Артема еще не перегорели глаза, если он сам хочет играть в футбол, то сможет вернуться на прежний уровень. Артем еще не сказал своего последнего слова.

Может ли Дзюба быть полезен «Спартаку»? Да, если он за счет тренировочного процесса вернет форму последних 2-3 сезонов. Тогда он будет полезен любому клуб РПЛ. 34 года – это не так много. Ибрагимович и в 40 забивает в Европе. Так что, все возможно», – сказал Гаджиев.

34-летний Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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