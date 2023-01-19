Гюндоган бесплатно перейдет из «Ман Сити» в «Барсу». Предварительный контракт уже подписан

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган перейдет в «Барселону» летом.
По информации El Chiringuito, каталонский клуб уже подписал предварительный контракт с 32-летнем немцем.
Гюндоган перейдет в «Барсу» в статусе свободного агента.
- Сообщалось, что в футболисте заинтересован лично главный тренер «Барсы» Хави.
- Гюндоган провел 15 матчей в сезоне АПЛ, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
- Он оценивается в 25 миллионов евро.
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