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    «Ливерпуль» хочет купить «нового Джеррарда» (Sky Sport)

    Полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем может перейти в «Ливерпуль».

    По информации Sky Sport Deutschland, английский клуб хочет купить 19-летнего футболиста и видит в нем «нового Стивена Джеррарда».

    В «Ливерпуле» с оптимизмом смотрят на предстоящие переговоры. В клубе думают, что Беллингем также заинтересован в переходе.

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    Источник: Sky Sport

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