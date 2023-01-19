«Ливерпуль» хочет купить «нового Джеррарда» (Sky Sport)

Полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем может перейти в «Ливерпуль».

По информации Sky Sport Deutschland, английский клуб хочет купить 19-летнего футболиста и видит в нем «нового Стивена Джеррарда».

В «Ливерпуле» с оптимизмом смотрят на предстоящие переговоры. В клубе думают, что Беллингем также заинтересован в переходе.

Немецкий клуб уже установил цену на игрока – 100+40 миллионов евро.

На Беллингема также претендуют «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси».

Хавбек дошел со сборной Англии до 1/4 финала ЧМ-2022.

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