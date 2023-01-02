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    «Боруссия» назвала цену на Беллингема

    Дортмундская «Боруссия» готовится к продаже полузащитника Джуда Беллингема.

    Немецкий клуб уже установил цену на игрока – 100 миллионов евро + 40 миллионов в качестве бонусов.

    На 19-летнего англичанина претендуют «Реал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси».

    • Беллингем выступает за «Боруссию» с июля 2020 года.
    • В этом сезоне он забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 22 матчах.
    • Хавбек дошел со сборной Англии до 1/4 финала ЧМ-2022.

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    Источник: AS

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +99576

      zigbert 1 час назад

      Жаль будет Боруссии расстаться с этим игроком но трудно бороться с такими футбольными монстрами как Реал,Ливерпуль,Ман Сити и Челси.

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      Рейтинг: +14107

      Skull_Boy 5 часов назад

      Сколько игроков уже из Германии переходят в другие лиги и вроде бы ценник на них высокий, а толку от них нет, где последние удачные наверно были трансфер Крооса в Реал или Холанда в Сити и футболист уже не тот, только понты и реклама

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      Рейтинг: +12209

      DeStar > Skull_Boy 26 минут назад

      наверное говорит, на самом деле, о разнице уровня футбола. Все думали - бундеслига топ, но, видимо, не такой и топ, раз местные звезды в апл условном заиграть не могут, а может просто совпадение.

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