«Боруссия» назвала цену на Беллингема

Жаль будет Боруссии расстаться с этим игроком но трудно бороться с такими футбольными монстрами как Реал,Ливерпуль,Ман Сити и Челси.
Дортмундская «Боруссия» готовится к продаже полузащитника Джуда Беллингема.
Немецкий клуб уже установил цену на игрока – 100 миллионов евро + 40 миллионов в качестве бонусов.
На 19-летнего англичанина претендуют «Реал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси».
- Беллингем выступает за «Боруссию» с июля 2020 года.
- В этом сезоне он забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 22 матчах.
- Хавбек дошел со сборной Англии до 1/4 финала ЧМ-2022.
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