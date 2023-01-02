«Боруссия» назвала цену на Беллингема

Дортмундская «Боруссия» готовится к продаже полузащитника Джуда Беллингема.

Немецкий клуб уже установил цену на игрока – 100 миллионов евро + 40 миллионов в качестве бонусов.

На 19-летнего англичанина претендуют «Реал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси».

Беллингем выступает за «Боруссию» с июля 2020 года.

В этом сезоне он забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 22 матчах.

Хавбек дошел со сборной Англии до 1/4 финала ЧМ-2022.

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