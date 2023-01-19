«Челси» узнал цену на полузащитника «Брайтона» Кайседо

«Челси» хочет во время зимнего трансферного окна усилиться Мойзесом Кайседо из «Брайтона».

Лондонский клуб готов заплатить за игрока 65 миллионов фунтов.

«Брайтон» намерен сохранить эквадорца до лета, но может передумать, если за него предложат более 75 миллионов фунтов.

Заполучить Кайседо очень хочет главный тренер «Челси» Грэм Поттер, который ранее работал в «Брайтоне».

Интерес к 21-летнему полузащитнику также проявляют «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

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