Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Черчесов посоветовал Баринову перейти в «Бешикташ»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал информацию об интересе «Бешикташа» к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову.

    • Ранее сообщалось, что «Локо» готов отпустить Баринова за 6 млн евро.
    • Клуб уже нашел замену россиянину – это опорник «Ференцвароша» Эсса Лайдуни.

    – Красно-зеленые готовы продать Дмитрия Баринова, на которого претендует «Бешикташ»?

    – Чтобы правильно ответить на ваш вопрос, надо работать в «Локомотиве», а я главный тренер «Ференцвароша». Но могу сказать, что Баринов достоин того, чтобы попробовать себя в новой команде и в иных реалиях. Турецкая лига – это серьезное испытание, однако Дмитрий – парень с характером, так что ему точно не следует бояться подобного вызова.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Сычев – о «Локомотиве»: «Думал, что хуже не будет, но снизу постучали» 1
    Сычев оценил перспективы «Локомотива» избежать вылета из РПЛ 1
    Черчесов прокомментировал новость об интересе клуба РПЛ к игроку «Ференцвароша» 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:11
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23994

      DOCTOR PENALTY 57 минут назад

      Дима, помаши маме ручкой и езжай в Бешикташ. Только не перепутай с Бишкекташем. )

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11