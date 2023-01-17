Черчесов посоветовал Баринову перейти в «Бешикташ»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал информацию об интересе «Бешикташа» к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову.

Ранее сообщалось, что «Локо» готов отпустить Баринова за 6 млн евро.

Клуб уже нашел замену россиянину – это опорник «Ференцвароша» Эсса Лайдуни.

– Красно-зеленые готовы продать Дмитрия Баринова, на которого претендует «Бешикташ»?

– Чтобы правильно ответить на ваш вопрос, надо работать в «Локомотиве», а я главный тренер «Ференцвароша». Но могу сказать, что Баринов достоин того, чтобы попробовать себя в новой команде и в иных реалиях. Турецкая лига – это серьезное испытание, однако Дмитрий – парень с характером, так что ему точно не следует бояться подобного вызова.

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