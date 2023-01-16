Хиддинк считает, что российские футболисты сильнее украинских: «Российских не берут в европейские клубы из-за происходящего в мире»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк сравнил российских и украинских футболистов.
Ранее 22-летний украинский полузащитник Михаил Мудрик перешел за 100 миллионов евро в «Челси».
«Украинские футболисты по определению не сильнее российских игроков, они слабее. Вы должны понять, что российских футболистов сейчас почти не берут в европейские клубы из-за происходящего в мире», – сказал Хиддинк.
- Хиддинк тренировал России с 2006 по 2010 год.
- При нем сборная выиграла бронзу на Евро-2008.
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Источник: «РБ Спорт»