Хиддинк считает, что российские футболисты сильнее украинских: «Российских не берут в европейские клубы из-за происходящего в мире»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк сравнил российских и украинских футболистов.

Ранее 22-летний украинский полузащитник Михаил Мудрик перешел за 100 миллионов евро в «Челси».

«Украинские футболисты по определению не сильнее российских игроков, они слабее. Вы должны понять, что российских футболистов сейчас почти не берут в европейские клубы из-за происходящего в мире», – сказал Хиддинк.

Хиддинк тренировал России с 2006 по 2010 год.

При нем сборная выиграла бронзу на Евро-2008.

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