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    Хиддинк считает, что российские футболисты сильнее украинских: «Российских не берут в европейские клубы из-за происходящего в мире»

    Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк сравнил российских и украинских футболистов.

    Ранее 22-летний украинский полузащитник Михаил Мудрик перешел за 100 миллионов евро в «Челси».

    «Украинские футболисты по определению не сильнее российских игроков, они слабее. Вы должны понять, что российских футболистов сейчас почти не берут в европейские клубы из-за происходящего в мире», – сказал Хиддинк.

    • Хиддинк тренировал России с 2006 по 2010 год.
    • При нем сборная выиграла бронзу на Евро-2008.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3310

      FRZZ 1 час назад

      Хиддинк цинично врёт, ещё со времён Лобановского украинские футболисты были сильнее российских. В сб. СССР составляли в основном украинские футболисты.

      2
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      Рейтинг: +12157

      ВетеR 1 час назад

      а раньше, прям нарасхват были)
      Дзюба в Реал, Соболев в Барсу, Джикия в Баварию ))

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      Рейтинг: +32

      valsboston 1 час назад

      не берут в европейские клубы из-за происходящего в мире», – сказал Хиддинк.====
      Ахренеть...Если б не он, никто б и не догадался.))

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      Рейтинг: +1226

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      проблемка не только в политоте.
      в рпл зарплаты высокие.
      могу ошибаться, но аршавин получал в арсенале меньше денег, чем в зените.
      да и лига была вполне привлекательная (до бана от уефа).

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