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    Каррера: «Украинские футболисты не сильнее российских»

    Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера сравнил российских и украинских футболистов.

    «Я думаю, что украинские футболисты не сильнее российских. Мудрик перешел за 100 миллионов евро в «Челси»? Я думаю, что проблема может быть в том, что у них мало информации о российском футбольном рынке.

    В вашей стране наверняка могут быть такие же игроки, как Мудрик», — заявил Каррера.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1223

      сутулая собака и лисы 55 секунд назад

      по правде равные по силе сборные.
      из сильных и стабильных игроков можно только зину и головина выделить.
      но у сборной рф лучше результаты в последние 20 лет.

      футбол у нас явно не национальный вид спорта.

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      Рейтинг: +32

      valsboston 8 минут назад

      проблема может быть в том, что у них мало информации о российском футбольном рынке.=====Этот рынок сейчас в Европе не смотрят.Россия страна изгой....Странно что Каррера этого не знает.

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      Рейтинг: +12837

      Алексей З 1 час назад

      Они где, в чулане ?
      Единственный кто ещё может ускорятся это Пиняев , но ещё "сырой" , а так чистое поле и никого на горизонте.
      Может опять мысли о Кокорине не дают покоя итальянцам.
      Пустые комплименты не делают чести Каррере.

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