Каррера: «Украинские футболисты не сильнее российских»

по правде равные по силе сборные.
из сильных и стабильных игроков можно только зину и головина выделить.
но у сборной рф лучше результаты в последние 20 лет.
футбол у нас явно не национальный вид спорта.
Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера сравнил российских и украинских футболистов.
«Я думаю, что украинские футболисты не сильнее российских. Мудрик перешел за 100 миллионов евро в «Челси»? Я думаю, что проблема может быть в том, что у них мало информации о российском футбольном рынке.
В вашей стране наверняка могут быть такие же игроки, как Мудрик», — заявил Каррера.
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