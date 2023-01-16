Каррера: «Украинские футболисты не сильнее российских»

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера сравнил российских и украинских футболистов.

«Я думаю, что украинские футболисты не сильнее российских. Мудрик перешел за 100 миллионов евро в «Челси»? Я думаю, что проблема может быть в том, что у них мало информации о российском футбольном рынке.

В вашей стране наверняка могут быть такие же игроки, как Мудрик», — заявил Каррера.

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