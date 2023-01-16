Глушаков – о новом клубе: «Ставки повышаются, конкуренты включаются в борьбу»

Похоже все эти понты могут закончиться в ФНЛ (это в лучшем случае), А скорее всего первенство московской области. Судя по твоему вкладу в командные усилия клуба Химки, рассчитывать на тебя в РПЛ уже нет никаких оснований.
Экс-полузащитник «Химок» Денис Глушаков отреагировал на предложение гендиректора «Арарат-Армении» Погоса Галстяна перейти в армянскую команду.
«Спасибо большое за приглашение! Наберу ему, скажу, что ставки повышаются, конкуренты включаются в борьбу», — сказал Глушаков.
- 35-летний Глушаков на прошлой неделе покинул «Химки».
- Он не собирается завершать карьеру.
- По словам хавбека, с ним уже связывались 2 клуба.
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