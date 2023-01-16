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    Глушаков – о новом клубе: «Ставки повышаются, конкуренты включаются в борьбу»

    Экс-полузащитник «Химок» Денис Глушаков отреагировал на предложение гендиректора «Арарат-Армении» Погоса Галстяна перейти в армянскую команду.

    «Спасибо большое за приглашение! Наберу ему, скажу, что ставки повышаются, конкуренты включаются в борьбу», — сказал Глушаков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4043

      Кузьмич на трибуне 14 минут назад

      Похоже все эти понты могут закончиться в ФНЛ (это в лучшем случае), А скорее всего первенство московской области. Судя по твоему вкладу в командные усилия клуба Химки, рассчитывать на тебя в РПЛ уже нет никаких оснований.

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      Рейтинг: +23988

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Дэн, сдаётся вы с Дзюбой приземлитесь в Медиалиге, не более. )))

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