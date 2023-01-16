Глушаков – о новом клубе: «Ставки повышаются, конкуренты включаются в борьбу»

Экс-полузащитник «Химок» Денис Глушаков отреагировал на предложение гендиректора «Арарат-Армении» Погоса Галстяна перейти в армянскую команду.

«Спасибо большое за приглашение! Наберу ему, скажу, что ставки повышаются, конкуренты включаются в борьбу», — сказал Глушаков.

35-летний Глушаков на прошлой неделе покинул «Химки».

Он не собирается завершать карьеру.

По словам хавбека, с ним уже связывались 2 клуба.

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