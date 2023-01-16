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    «Игорь показал на Олича: «Ты знаешь, кто это?» 18-летний игрок ЦСКА рассказал о проверках Акинфеева по истории клуба

    Защитник ЦСКА Матвей Лукин заявил, что капитан команды Игорь Акинфеев проводит среди молодых футболистов проверки по истории клуба.

    • Акинфеев выступает за ЦСКА с 2022 года.
    • Лукину – 18 лет. В этом сезоне он провел первую игру в РПЛ за клуб.

    – Не расстраиваешь Акинфеева пробелами в истории ЦСКА, как Карпов?

    – Нет. Мы на теории нам показывали старые нарезки. Игорь показал на Олича: «Ты знаешь, кто это?» Я сразу: «Естественно!» И правда знал, но на секунду у меня вылетело из головы. Такое давление было! Но сказал уверенно.

    На сборах в бане Акинфеев тоже кому-то проверку устраивал по истории ЦСКА. Так я метнулся в комнату и нырял в конспекты по ЦСКА. Шучу, на самом деле я с детства ходил на стадион и знал все факты. И готов к новым вопросам!

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    Источник: Sport24

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    16.01.2023 12:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24959

      bset 16 января, 16:11

      Олич это фигня. Покажи им Ратиньо или Маазу. Либо Калоуду с Жезусом. Вот это будет экзамен. А про Олича вопрос - это так, на троечку.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +430

      Baggio1986 16 января, 13:09

      Акинфеев выступает за ЦСКА с 2022 года?)))))))

      4
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      Рейтинг: +24005

      DOCTOR PENALTY > Baggio1986 16 января, 13:39

      Борзый дебютант Акинфеев тестирует молодёжь... )))

      1
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      Рейтинг: +830

      3meeeD > Baggio1986 16 января, 14:37

      Чувствую Акинфеев заиграет!!!

      0
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      Рейтинг: +135

      cska1948 > Baggio1986 16 января, 18:40

      А это уже вопрос на засыпку Бомбардиру.

      0
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