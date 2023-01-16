«Игорь показал на Олича: «Ты знаешь, кто это?» 18-летний игрок ЦСКА рассказал о проверках Акинфеева по истории клуба

Защитник ЦСКА Матвей Лукин заявил, что капитан команды Игорь Акинфеев проводит среди молодых футболистов проверки по истории клуба.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2022 года.

Лукину – 18 лет. В этом сезоне он провел первую игру в РПЛ за клуб.

– Не расстраиваешь Акинфеева пробелами в истории ЦСКА, как Карпов?

– Нет. Мы на теории нам показывали старые нарезки. Игорь показал на Олича: «Ты знаешь, кто это?» Я сразу: «Естественно!» И правда знал, но на секунду у меня вылетело из головы. Такое давление было! Но сказал уверенно.

На сборах в бане Акинфеев тоже кому-то проверку устраивал по истории ЦСКА. Так я метнулся в комнату и нырял в конспекты по ЦСКА. Шучу, на самом деле я с детства ходил на стадион и знал все факты. И готов к новым вопросам!

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