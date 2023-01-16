«У «Реала» непростой момент». Анчелотти – после поражения от «Барсы»

Карло, конечно, молодец, что не сковывает игроков в атаке, давая им самим сыгрываться и находить общий язык на поле (как он сам говорил в одном интервью), но вот давать слишком много свободы игрокам без царя в голове Винисиусу - это опрометчиво... каждую игру он лезет на 4-х, 5-х игроков обороны, на что-то рассчитывает и каждый раз в 99% случаев это заканчивается пустой потерей мяча. Да, иногда может повезти и забьёт что-нибудь, но в подавляющем числе случаев просто губит моменты, как в ситуациях, где можно и нужно обострять путём своевременной передачи на партнёра, откровенно передерживая мяч и губя таким образом динамику атаки, так и в чисто голевых моментах, где нужно решать.
Очень бестолковый игрок. Всё-таки Мбаппе, конечно, нужен.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Барселоны» (1:3) в финале Суперкубка Испании.
«Мы должны извлечь уроки из этой игры. У команды непростой момент. Мы находимся не в лучшей форме, этот матч продемонстрировал наши недостатки.
Будем готовиться к следующей игре. Мы еще вернемся», – сказал Анчелотти.
- Анчелотти уступил в финале впервые с 2010 года.
- «Реал» проиграл второй матч в 2023 году.
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