«У «Реала» непростой момент». Анчелотти – после поражения от «Барсы»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Барселоны» (1:3) в финале Суперкубка Испании.

«Мы должны извлечь уроки из этой игры. У команды непростой момент. Мы находимся не в лучшей форме, этот матч продемонстрировал наши недостатки.

Будем готовиться к следующей игре. Мы еще вернемся», – сказал Анчелотти.

Анчелотти уступил в финале впервые с 2010 года.

«Реал» проиграл второй матч в 2023 году.

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