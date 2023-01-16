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    «У «Реала» непростой момент». Анчелотти – после поражения от «Барсы»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Барселоны» (1:3) в финале Суперкубка Испании.

    «Мы должны извлечь уроки из этой игры. У команды непростой момент. Мы находимся не в лучшей форме, этот матч продемонстрировал наши недостатки.

    Будем готовиться к следующей игре. Мы еще вернемся», – сказал Анчелотти.

    • Анчелотти уступил в финале впервые с 2010 года.
    • «Реал» проиграл второй матч в 2023 году.

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    Источник: Marca

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2153

      Maxi_7 1 час назад

      Карло, конечно, молодец, что не сковывает игроков в атаке, давая им самим сыгрываться и находить общий язык на поле (как он сам говорил в одном интервью), но вот давать слишком много свободы игрокам без царя в голове Винисиусу - это опрометчиво... каждую игру он лезет на 4-х, 5-х игроков обороны, на что-то рассчитывает и каждый раз в 99% случаев это заканчивается пустой потерей мяча. Да, иногда может повезти и забьёт что-нибудь, но в подавляющем числе случаев просто губит моменты, как в ситуациях, где можно и нужно обострять путём своевременной передачи на партнёра, откровенно передерживая мяч и губя таким образом динамику атаки, так и в чисто голевых моментах, где нужно решать.
      Очень бестолковый игрок. Всё-таки Мбаппе, конечно, нужен.

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      Рейтинг: +1214

      сутулая собака и лисы > Maxi_7 43 минуты назад

      не знаю, как в Ла Лиге, но в АПЛ вингеры очень часто лезут на 2-3 игроков и это оправдывается, т.к. в АПЛ умеют ставить не то что автобусы, а неприступные баррикады из армированного бетона.
      при этом не забывая навязывать силовую игру и ставить двух шпал в центр защиты от навесов.
      так что если не нравится Винисиус, то давайте его к нам, в Арсенал, будет подменять Сака на 87 минуте.

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      Рейтинг: +2153

      Maxi_7 > сутулая собака и лисы 28 минут назад

      Мартинелли такой же фигнёй болеет. Обыгрыш важен, я не о том, что не нужно обыгрывать, я о том, что не нужно заигрываться. Заигрываться -значит идти в заведомо бесперспективную обводку, когда есть не просто дво_йная, но тройная или даже четверная подстраховка. Нужно чётко чувствовать момент, когда это уместно, а когда лучше подержать и сохранить мяч. Месси в прайме фантастически чувствовал такие моменты, когда необходимо неожиданно для соперника взорваться и обыграть, Мбаппе сейчас также чувствует. Разница между просто хорошим футболистом и гениальным не в моторных навыках мозга - умением быстро перебирать ножками и жонглировать мячом - это каждый третий умеет делать в проф футболе, а грамотно и правильно оценивать ситуацию на поле и выбира

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      Рейтинг: +2153

      Maxi_7 > Maxi_7 27 минут назад

      ... выбирать наиболее эффективное решение в каждой конкретной ситуации.
      И да, Винисиус в Арсенале - да не дай боже...

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      Рейтинг: +12818

      Алексей З 1 час назад

      Надо омолаживать состав.

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      Рейтинг: +867

      г.Онега > Алексей З 1 час назад

      Согласен, пол команды за 32 года

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      Рейтинг: +12246

      DeStar > Алексей З 1 час назад

      да норм состав на самом деле. из стариков реально только бензема кросс и модрич на поле были
      Игры нет, модрич не "заиграл" и все, реал до атаки мяч доводить не мог
      да и даже не знаю кого персонально выделить, как будто все провалились, вини чет старался там, даже иногда получалось, но этого мало.

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