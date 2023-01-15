Стало известно, кто прокомментирует Эль Класико на «Матч ТВ»

Его вроде бы уволили с Матч ТВ во время ЧМ-2022. Как они все надоели. Намедни смотрел через ВК чемпионаты Франции и Англии без комментаторов. Одно удовольствие.
В 22:00 начнется финал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной».
На «Матч ТВ» игру прокомментирует Константин Генич.
- Встреча состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
- «Реал» в полуфинале прошел «Валенсию», «Барселона» – «Бетис».
- В обоих полуфиналах была серия пенальти.
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