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    Стало известно, кто прокомментирует Эль Класико на «Матч ТВ»

    В 22:00 начнется финал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной».

    На «Матч ТВ» игру прокомментирует Константин Генич.

    • Встреча состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
    • «Реал» в полуфинале прошел «Валенсию», «Барселона» – «Бетис».
    • В обоих полуфиналах была серия пенальти.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Акулинина

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1149

      Александр52 44 минуты назад

      Его вроде бы уволили с Матч ТВ во время ЧМ-2022. Как они все надоели. Намедни смотрел через ВК чемпионаты Франции и Англии без комментаторов. Одно удовольствие.

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      Рейтинг: +131

      russkiisergei 1 час назад

      опять будет этот осёл за барсу топить

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