«Челси» призвал фанатов подписаться на Мудрика. О трансфере еще не объявили

Пресс-служба «Челси» опубликовала в социальной сети призыв подписаться на форварда «Шахтера» Михаила Мудрика. В ближайшее время он перейдет в «Челси».

Игрок подпишет контракт до 2030 года с зарплатой 7,5 миллиона евро в год.

«Челси» выиграл гонку за Мудрика у «Арсенала».

Лондонцы заплатят за игрока 70 миллионов евро. Еще 30 – бонусы.

В этом сезоне Мудрик забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 18 матчах.

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