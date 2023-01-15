«Челси» призвал фанатов подписаться на Мудрика. О трансфере еще не объявили

и как теперь брать АПЛ? когда Феликса перехватывает Челси, Мудрика перехватывает Челси.
и кого не подписывай, перехватывает МС, МЮ, Ливерпуль и Челси.
сложная эта помойка, АПЛ.
Пресс-служба «Челси» опубликовала в социальной сети призыв подписаться на форварда «Шахтера» Михаила Мудрика. В ближайшее время он перейдет в «Челси».
Игрок подпишет контракт до 2030 года с зарплатой 7,5 миллиона евро в год.
- «Челси» выиграл гонку за Мудрика у «Арсенала».
- Лондонцы заплатят за игрока 70 миллионов евро. Еще 30 – бонусы.
- В этом сезоне Мудрик забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 18 матчах.
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