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    Мудрик переходит в «Челси» за 100 миллионов (The Athletic)

    «Челси» выиграл гонку за форварда «Шахтера» Михаила Мудрика у «Арсенала». Лондонцы договорились о трансфере игрока за 70 миллионов евро. Еще 30 англичане выплатят в качестве бонусов. Контракт игрока будет рассчитан до 2030 года.

    Руководство «Челси» специально летало в Польшу для переговоров по Мудрику.

    • Ранее сообщалось, что сам Мудрик предпочитает перейти в «Арсенал».
    • В этом сезоне Мудрик забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 18 матчах.
    • Рыночная стоимость 22-летнего футболиста – 40 миллионов евро.

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    Источник: The Athletic

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1111

      Soccerdealer63 6 минут назад

      Абрам ушёл, а от привычки кидаться наворованными деньгами так и не смогли избавиться.... Много читал про всякие выигрыши в лотерею, удачи на бирже... но чтобы вот так, как Рома.... получить от госкомпании газпром) - считай из бюджета страны - за то, что не покупал(Сибнефть) сразу под 14 ярдов наличными???!!! ТАКОГО НЕ ПРИПОМНЮ)))

      1
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      Рейтинг: +19

      valsboston > Soccerdealer63 57 секунд назад

      сразу под 14 ярдов наличными???!!! ТАКОГО НЕ ПРИПОМНЮ)))=====
      Ну давай...Выдавай секрет...Все равно никто из твоего коммента ничего не понял.

      0
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      Рейтинг: +12243

      DeStar 43 минуты назад

      челси конечно лютые)

      1
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      Рейтинг: +1321

      Lilipyt 50 минут назад

      Мдаа дебилам выдали бабки. Рыночная стоимость 40, натянули до 70 и торганули за 100

      3
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      Рейтинг: +2887

      Play 1 час назад

      Трансферы Челси в последние два окна это нонсенс, такое ощущение, что там Цорн пришёл на пост спортдира. Берут котов в мешке по тройной цене.

      3
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      Рейтинг: +1321

      Lilipyt > Play 51 минуту назад

      Не соглашусь. Я смотрел покупки при Цорне и они не были огромными в основном от 6-10 млн за игрока. Но они довольно посредственные.

      0
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      Рейтинг: +484

      Таврида 1 час назад

      Пока нормальные клубы игроков вроде Холланда подписывают, Челси всякий бутор собирает. Результат на табле. Скоро на стене Стемфорд Бридж появится надпись: "Прости нас, Роман Аркадьич!", бггг

      4
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      Рейтинг: +19

      valsboston > Таврида 8 минут назад

      Не гони сТаврида )))

      1
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      Рейтинг: +14135

      Skull_Boy 1 час назад

      Захарян в Ереван

      0
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