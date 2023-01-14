Мудрик переходит в «Челси» за 100 миллионов (The Athletic)

«Челси» выиграл гонку за форварда «Шахтера» Михаила Мудрика у «Арсенала». Лондонцы договорились о трансфере игрока за 70 миллионов евро. Еще 30 англичане выплатят в качестве бонусов. Контракт игрока будет рассчитан до 2030 года.

Руководство «Челси» специально летало в Польшу для переговоров по Мудрику.

Ранее сообщалось, что сам Мудрик предпочитает перейти в «Арсенал».

В этом сезоне Мудрик забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 18 матчах.

Рыночная стоимость 22-летнего футболиста – 40 миллионов евро.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию