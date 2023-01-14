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Мудрик переходит в «Челси» за 100 миллионов (The Athletic)

14 января 2023, 21:07
37

«Челси» выиграл гонку за форварда «Шахтера» Михаила Мудрика у «Арсенала». Лондонцы договорились о трансфере игрока за 70 миллионов евро. Еще 30 англичане выплатят в качестве бонусов. Контракт игрока будет рассчитан до 2030 года.

Руководство «Челси» специально летало в Польшу для переговоров по Мудрику.

  • Ранее сообщалось, что сам Мудрик предпочитает перейти в «Арсенал».
  • В этом сезоне Мудрик забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 18 матчах.
  • Рыночная стоимость 22-летнего футболиста – 40 миллионов евро.

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Источник: The Athletic
Англия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Шахтер Челси Мудрик Михаил
Комментарии (37)
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Skull_Boy
1673719740
Захарян в Ереван
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Таврида
1673720158
Пока нормальные клубы игроков вроде Холланда подписывают, Челси всякий бутор собирает. Результат на табле. Скоро на стене Стемфорд Бридж появится надпись: "Прости нас, Роман Аркадьич!", бггг
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Play
1673721102
Трансферы Челси в последние два окна это нонсенс, такое ощущение, что там Цорн пришёл на пост спортдира. Берут котов в мешке по тройной цене.
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Lilipyt
1673721779
Мдаа дебилам выдали бабки. Рыночная стоимость 40, натянули до 70 и торганули за 100
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DeStar
1673722188
челси конечно лютые)
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Soccerdealer63
1673724426
Абрам ушёл, а от привычки кидаться наворованными деньгами так и не смогли избавиться.... Много читал про всякие выигрыши в лотерею, удачи на бирже... но чтобы вот так, как Рома.... получить от госкомпании газпром) - считай из бюджета страны - за то, что не покупал(Сибнефть) сразу под 14 ярдов наличными???!!! ТАКОГО НЕ ПРИПОМНЮ)))
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zarsm
1673725218
Как же он потеряется в апл
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сутулая собака и лисы
1673726533
мудрик хотел в Арсенал. Арсенал предложил 95 лямов. Челси 100. в итоге его запихнули в Челси из-за этих +5 лямов? эм...
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valsboston
1673727700
Украина рулит.
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qzma
1673728240
у челси с трансферами беда, Канте и дед Силва норм, остальное как то мимо кассы постоянно, надо им спорт дира менять
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