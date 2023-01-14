Мудрик переходит в «Челси» за 100 миллионов (The Athletic)

Абрам ушёл, а от привычки кидаться наворованными деньгами так и не смогли избавиться.... Много читал про всякие выигрыши в лотерею, удачи на бирже... но чтобы вот так, как Рома.... получить от госкомпании газпром) - считай из бюджета страны - за то, что не покупал(Сибнефть) сразу под 14 ярдов наличными???!!! ТАКОГО НЕ ПРИПОМНЮ)))
«Челси» выиграл гонку за форварда «Шахтера» Михаила Мудрика у «Арсенала». Лондонцы договорились о трансфере игрока за 70 миллионов евро. Еще 30 англичане выплатят в качестве бонусов. Контракт игрока будет рассчитан до 2030 года.
Руководство «Челси» специально летало в Польшу для переговоров по Мудрику.
- Ранее сообщалось, что сам Мудрик предпочитает перейти в «Арсенал».
- В этом сезоне Мудрик забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 18 матчах.
- Рыночная стоимость 22-летнего футболиста – 40 миллионов евро.
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