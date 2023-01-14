АПЛ. «Брайтон» разгромил «Ливерпуль» (3:0) и опередил его в таблице

«Брайтон» в 20-м туре чемпионата Англии переиграл дома «Ливерпуль». Во всех трех голах поучаствовал Солли Мач.

«Брайтон» поднялся на седьмое место, опередив «Ливерпуль». Команда Юргена Клоппа теперь идет восьмой.

«Ливерпуль» проиграл в Брайтоне впервые в этом веке.

Англия. АПЛ. 20-й тур

Брайтон – Ливерпуль – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Мач, 47; 2:0 – Мач, 53; 3:0 – Уэлбек, 82.

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