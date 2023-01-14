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    АПЛ. «Брайтон» разгромил «Ливерпуль» (3:0) и опередил его в таблице

    «Брайтон» в 20-м туре чемпионата Англии переиграл дома «Ливерпуль». Во всех трех голах поучаствовал Солли Мач.

    «Брайтон» поднялся на седьмое место, опередив «Ливерпуль». Команда Юргена Клоппа теперь идет восьмой.

    «Ливерпуль» проиграл в Брайтоне впервые в этом веке.

    Англия. АПЛ. 20-й тур

    Брайтон – Ливерпуль – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мач, 47; 2:0 – Мач, 53; 3:0 – Уэлбек, 82.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1196

      сутулая собака и лисы 10 минут назад

      выгорел Ливерпуль.
      пусть сезон дурака погоняют, отдохнут, заслужили.
      Клопа не трогать!

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      Рейтинг: +2526

      fakeid 20 минут назад

      ну да, есть такая особенность, что тренер что-то крутое выигрывает - а потом его долго не увольняют (за былые заслуги), хотя давно пора. раньери и лестер, лысый из челси. ди маттео, или как его. ну и дальше продолжите сами, мне с ходу на ум ничего больше не приходит. но клоппу пора. или в спартак. или как моуриньо - на дно. лучше на дно, чем в спартак, если что.

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      Рейтинг: +520

      Болотоход 53 минуты назад

      Ливер дохлый)))

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      Рейтинг: +21

      Liverpool.fan 53 минуты назад

      Пора уже уволить Клоппа

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