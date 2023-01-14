АПЛ. «Брайтон» разгромил «Ливерпуль» (3:0) и опередил его в таблице

выгорел Ливерпуль.
пусть сезон дурака погоняют, отдохнут, заслужили.
Клопа не трогать!
«Брайтон» в 20-м туре чемпионата Англии переиграл дома «Ливерпуль». Во всех трех голах поучаствовал Солли Мач.
«Брайтон» поднялся на седьмое место, опередив «Ливерпуль». Команда Юргена Клоппа теперь идет восьмой.
«Ливерпуль» проиграл в Брайтоне впервые в этом веке.
Англия. АПЛ. 20-й тур
Брайтон – Ливерпуль – 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Мач, 47; 2:0 – Мач, 53; 3:0 – Уэлбек, 82.
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