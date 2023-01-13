Роналду ответил, что для него важнее – голы или трофеи

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поставил командные достижения выше личных.
«Выигрывать титулы – это всегда что-то особенное. В течение целого года ты посвящаешь себя достижению чего-то важного, хочешь что-то выиграть.
Это трудно. Легко выбрать голы, но я выберу трофеи.
Ты сражаешься, постоянно тренируешься, посвящаешь свою жизнь тому, чтобы что-то выиграть. Считаю, что титулы важнее голов», – сказал Роналду в интервью LiveScore.
- Португалец выиграл 30 трофеев на клубном уровне и 2 титула со сборной.
- За карьеру форвард забил более 800 голов.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: Sports.ru