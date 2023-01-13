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    «Ростов» ищет нового вратаря. Клуб уже получил два отказа

    «Ростов» занимается поиском опытного дублера для основного голкипера Сергея Песьякова.

    Клуб РПЛ вел переговоры об аренде Рустама Ятимова («Истиклол») и Ивана Коновалова («Ливингстон»), но в обоих случаях получил отказ.

    Помимо Песьякова, у «Ростова» на контракте есть три вратаря, но все они сейчас недоступны:

    • Никита Медведев (травма)
    • Максим Рудаков (аренда в «Хонке»)
    • Егор Бабурин (аренда в «Торпедо»)

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18653

      Cleaner 37 минут назад

      Не хотят идти к Карпину и остаться без сладкого...)))

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      Рейтинг: +1520

      Красногвардейчик 1 час назад

      Ну в Ростов только большой любитель согласится переехать видимо даже в Истиколе комфортнее людям

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