«Ростов» ищет нового вратаря. Клуб уже получил два отказа

«Ростов» занимается поиском опытного дублера для основного голкипера Сергея Песьякова.

Клуб РПЛ вел переговоры об аренде Рустама Ятимова («Истиклол») и Ивана Коновалова («Ливингстон»), но в обоих случаях получил отказ.

Помимо Песьякова, у «Ростова» на контракте есть три вратаря, но все они сейчас недоступны:

Никита Медведев (травма)

Максим Рудаков (аренда в «Хонке»)

Егор Бабурин (аренда в «Торпедо»)

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