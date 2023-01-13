«Ростов» ищет нового вратаря. Клуб уже получил два отказа

Не хотят идти к Карпину и остаться без сладкого...)))
«Ростов» занимается поиском опытного дублера для основного голкипера Сергея Песьякова.
Клуб РПЛ вел переговоры об аренде Рустама Ятимова («Истиклол») и Ивана Коновалова («Ливингстон»), но в обоих случаях получил отказ.
Помимо Песьякова, у «Ростова» на контракте есть три вратаря, но все они сейчас недоступны:
- Никита Медведев (травма)
- Максим Рудаков (аренда в «Хонке»)
- Егор Бабурин (аренда в «Торпедо»)
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