Игрок «Ариса»: «Кокорин взял меня под своe крыло. Он увидел во мне молодого себя!»

Белорусский футболист «Ариса» Артeм Шуманский рассказал, как нападающий Александр Кокорин помог ему адаптироваться в команде.

«У меня не возникло ощущения дискомфорта после перехода в «Арис», влился легко. Во-первых, коллектив подобрался очень доброжелательный, во-вторых, русская речь. Мне очень помогают Женя Яблонский, Юлиус Сзоке и Даниэль Сикорский.

Александр Кокорин вообще взял меня под своe крыло. Он увидел во мне молодого себя! Саша тоже рано дебютировал в большом взрослом футболе и знает, как важно поддержать, подсказать младшему.

Нравится взаимодействовать с ним на поле, нравится его быстрая мысль. Саша – очень крутой футболист», – сказал Шуманский.

Кокорин арендован у «Фиорентины» до лета.

В сезоне чемпионата Кипра у Кокорина 13 матчей, 5 голов, 2 ассиста.

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