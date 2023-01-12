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    Игрок «Ариса»: «Кокорин взял меня под своe крыло. Он увидел во мне молодого себя!»

    Белорусский футболист «Ариса» Артeм Шуманский рассказал, как нападающий Александр Кокорин помог ему адаптироваться в команде.

    «У меня не возникло ощущения дискомфорта после перехода в «Арис», влился легко. Во-первых, коллектив подобрался очень доброжелательный, во-вторых, русская речь. Мне очень помогают Женя Яблонский, Юлиус Сзоке и Даниэль Сикорский.

    Александр Кокорин вообще взял меня под своe крыло. Он увидел во мне молодого себя! Саша тоже рано дебютировал в большом взрослом футболе и знает, как важно поддержать, подсказать младшему.

    Нравится взаимодействовать с ним на поле, нравится его быстрая мысль. Саша – очень крутой футболист», – сказал Шуманский.

    • Кокорин арендован у «Фиорентины» до лета.
    • В сезоне чемпионата Кипра у Кокорина 13 матчей, 5 голов, 2 ассиста.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1135

      Andrew01 38 минут назад

      АХахаха главное не закончить также как Кокорин! второго себя увидел - интересно по клубам вместе шарахаются или сразу стульями дерутся))))))))))

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