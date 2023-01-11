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    Гунько: «В РПЛ идет игра не по равным правилам. У «Зенита» и остальных клубов разные отправные точки»

    Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько считает, что в РПЛ нет равной игры.

    «Посоревноваться с «Зенитом» есть шанс, а вот выиграть чемпионат достаточно сложно. Отправные точки в селекции совершенно разные. У «Спартака», «Локомотива» и «Динамо» они совершенно отличны от отправных точек «Зенита». Это игра не по равным правилам, на мой взгляд», – сказал Гунько.

    • «Спартак» отстает от «Зенита» в таблице РПЛ на 6 очков.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +787

      АКМ-74У 2 минуты назад

      А почему это Гунько вспомнил только про 3 московские команды, а про ЦСКА забыл? В упор не замечает или не знает про такой клуб?

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      Рейтинг: +858

      Suvorov51 15 минут назад

      Не надо плакать, надо просто опускать помойку на поле, смазные свалят и БОМ..жат..ник закроется, хотя будут скупать здесь в россии, как в свое время лошадки ппризывали в армию или в минтовку , да были тоже времена чудные, но сейчас только бабло ПРОМКВАСА помогает помойке покупать медальки

      0
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      Рейтинг: +97

      ПалкоВводецъ (returned) 43 минуты назад

      Кто мешает тому же Спартаку у которого мазутного бобла по горло, купить пару хороших дорогих игроков, а не кучу хлама за те же деньги?

      4
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      Рейтинг: +66979

      portero 1 час назад

      Конечно, теперь надо выдумать новые правила, московские... а почему всем на Урал не равняться или Енесей???? Или когда у московских клубов денег больше всех это нормально??? А теперь проблема только в Зените, посмели тратить больше московского клуба, а остальные клубы московскую мафию не волнуют???

      6
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      Рейтинг: +858

      Suvorov51 > portero 12 минут назад

      А вот тут вы правы на 100%, спору нет, но там и команд 6 штук, на них нужно где то бабло брать

      0
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      Рейтинг: +3986

      raritet 1 час назад

      Потому что , наши миллиордеры, вместо того чтобы развивать отечественный футбол, вывозят капитал из России. И там , вместо Российского клуба покупают себе яхты для утехи. А так , считаю , что Кроме Галицкого и похвалить некого. Будет больше таких людей , тогда и будет другая картинка, но все равно Гунько будет недоволен.

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      Рейтинг: +644

      gunstilzit > raritet 1 час назад

      Галицкий конечно молодец,но наивно считать что он сделал всё без админресурса.

      1
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      Рейтинг: +3986

      raritet > gunstilzit 1 час назад

      Да это и понятно. Это общепринятая мировая практика: лояльность со стороны властей, льготные условия, совсем другое налогообложение. Но все -равно, считаю, что он все делает правильно. Посмотрим , что будет лет через 5 с его проектом.

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      Рейтинг: +993

      Fialet > raritet 9 минут назад

      А чего там смотреть, хозяин всё больше проявляет самодурство, команда с каждым годом играет всё хуже.

      0
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      Рейтинг: +16771

      Barmaleushka 1 час назад

      Ну ещё бы он по другому считал )))))))))))

      2
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      Рейтинг: +1134

      сутулая собака и лисы > Barmaleushka 1 час назад

      а ты на мой коммент ниже ответь.
      "))))))".

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      Рейтинг: +1134

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      так мне кто-нибудь ответит, почему гос. компания монополист на газ финансирует не рфс (и развитие футбола в рф), а только одну из команд рпл.
      т.е. кто-то решил, что государственные деньги очень нужны... зениту!

      при этом эта гос. "поддержка" позволяет построить стадион за 43 лярда и одновременно скупать игроков по 25-40 лямов
      (ВЕСЬ состав цска или спартака стоит по 80 лямов, для сравнения).

      как это объяснить?
      к чему такие вливания гос. денюшек в этот проект?

      я с удовольствием почитаю аргументы от адекватных людей.

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      Рейтинг: +6891

      mamba9090909 > сутулая собака и лисы 53 минуты назад

      1. Газпром не госкомпания, к твоему сведению, а ПАО (Публичное Акционерное Общество) доля государства в котором чуть больше 50%. В развитии спорта России Газпром принимает большое участие. (Спорткомплексы, бассейны, стадионы.........) Так же является владельцем Зенита. И это всё не на государственные деньги, а на деньги акционеров.
      2. Стадион построен на деньги города Санкт- Петербург. Город сам строил этот стадион. Газпром просил взять строительство на себя, но городские чиновники не отдали такой пирог и наняли генподрядчика из Москвы.
      3. Это объясняется просто. Акционеры Газпрома вкладывают СВОИ деньги туда, куда им хочется.

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      Рейтинг: +1134

      сутулая собака и лисы > mamba9090909 44 минуты назад

      1. контрольный пакет акций принадлежит государству, оно и управляет компанией.
      2. окей.
      3. прямо СВОИ? можно подробнее пожалуйста (учитывая пункт первый).

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      Рейтинг: +858

      Suvorov51 > mamba9090909 9 минут назад

      Не будь чудаком, Емеля, ты хоть по делу говори, нет там своих и чужих, чудак

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