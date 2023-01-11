Гунько: «В РПЛ идет игра не по равным правилам. У «Зенита» и остальных клубов разные отправные точки»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько считает, что в РПЛ нет равной игры.

«Посоревноваться с «Зенитом» есть шанс, а вот выиграть чемпионат достаточно сложно. Отправные точки в селекции совершенно разные. У «Спартака», «Локомотива» и «Динамо» они совершенно отличны от отправных точек «Зенита». Это игра не по равным правилам, на мой взгляд», – сказал Гунько.

«Спартак» отстает от «Зенита» в таблице РПЛ на 6 очков.

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