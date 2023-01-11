«Наполи» близок к покупке форварда сборной Марокко

«Наполи» заинтересован в форварде «Бари» Валиде Чеддира.

Неаполитанцы планируют как можно скорее подписать марокканца и оставить его в «Бари» в аренде до конца сезона.

24-летний Чеддира стоит 6 миллионов евро.

В сезоне Серии В у Чеддира 13 матчей, 10 голов, 5 ассистов.

Игрок провел 3 матча в сезоне Кубка Италии и забил 5 голов.

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