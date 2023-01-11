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    «Наполи» близок к покупке форварда сборной Марокко

    «Наполи» заинтересован в форварде «Бари» Валиде Чеддира.

    Неаполитанцы планируют как можно скорее подписать марокканца и оставить его в «Бари» в аренде до конца сезона.

    • 24-летний Чеддира стоит 6 миллионов евро.
    • В сезоне Серии В у Чеддира 13 матчей, 10 голов, 5 ассистов.
    • Игрок провел 3 матча в сезоне Кубка Италии и забил 5 голов.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 09:06
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1230

      ARSteven89 1 час назад

      Это тот неуклюжий, который запинался в собственных ногах и не реализовал несколько выходов один на один в двух играх плей-офф, да ещё и на ровнейшем месте заработавший удаление.
      Скаутский отдел неаполитанцев с ума сошёл!

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