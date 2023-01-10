Аршавин: «Зенит» ждет защитника. В ближайшие дни объявят официально»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин заявил, что клуб из Петербурга усилится защитником.

– Говорят, что трансфер Ренана в «Зенит» уже согласован. Это так?

– «Зенит» ждет защитника. Фамилию не могу называть, потому что ее объявят официально. Когда объявят, тогда и будем обсуждать.

– То есть в ближайшие дни мы узнаем имя новичка «Зенита» на позиции центрального защитника?

– Скорее всего. Но не могу сказать, когда именно.

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