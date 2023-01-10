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    Президент FFF близок к отставке после слов о Зидане

    Ноэль Ле Гре может в ближайшее время покинуть должность президента Федерации футбола Франции (FFF).

    81-летний функционер потерял поддержку в федерации. Его слова в адрес Зинедина Зидана стали «точкой невозврата».

    • Ле Гре возглавляет FFF с 2011 года.
    • Президент Франции Макрон хочет, чтобы главой федерации стал Мишель Платини.
    • Сообщается, что внеочередное заседание исполкома FFF состоится в среду утром.

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    Источник: L’Equipe

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3983

      raritet 2 часа назад

      И что прицепились в деду? Он и понятия не имел кто такой Зидан. Нет , чтобы попросту, по нашему, сказать:" Послушай, Ле Гре ,или как там тебя? Не пора ли дать немножко порулить Мишелю. Ты то уже не молод. Уж нарулился за свою жизнь."

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