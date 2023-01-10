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    Стали известны три цели «МЮ» на летнее трансферное окно

    «Манчестер Юнайтед» хочет подписать нападающего в летнее трансферное окно.

    По информации ESPN, английский клуб будет выбирать между Виктором Осимхеном, Беньямином Шешко и Гарри Кейном. Покупка нападающего – главная задача клуба на лето.

    Возможная аренда Вегхорста у «Бернли» этой зимой – временный вариант до покупки форварда.

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 09:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2068

      ItalianFootball 2 часа назад

      Все 3 разноплановые в игровых, ценовых и стилистических аспектах. Мотает что-то МЮ.

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