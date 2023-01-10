Стали известны три цели «МЮ» на летнее трансферное окно

Все 3 разноплановые в игровых, ценовых и стилистических аспектах. Мотает что-то МЮ.
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать нападающего в летнее трансферное окно.
По информации ESPN, английский клуб будет выбирать между Виктором Осимхеном, Беньямином Шешко и Гарри Кейном. Покупка нападающего – главная задача клуба на лето.
Возможная аренда Вегхорста у «Бернли» этой зимой – временный вариант до покупки форварда.
- «МЮ» идет на 4-м месте в АПЛ.
- В ноябре команду покинул нападающий Криштиану Роналду.
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