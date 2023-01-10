Аршавин оценил перспективы Дзюбы вернуться в РПЛ

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, может ли нападающий Артем Дзюба вернуться в РПЛ.

– Дзюбе можно было либо играть за меньшие деньги, либо сидеть за большие. Сейчас денег стало меньше в чемпионате России. А топ-клубы вряд ли захотят ему платить.

– Может, Дзюба в такой ситуации закончит игровую карьеру?

– Может быть, не знаю. Это его решение будет. Кто-то его точно захочет. Вопрос финансов.

34-летний Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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