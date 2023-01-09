Тренер «Аль-Насра»: «Из-за Роналду о нас узнали все. Число подписчиков в инстаграме* клуба выросло с 800 тысяч до 10 миллионов»

Тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия прокомментировал переход нападающего Криштиану Роналду в саудовский клуб.

«Невероятно, какое внимание к нашему клубу привлек Роналду. Теперь все знают, что такое «Аль-Наср».

За несколько часов, за несколько дней из-за перехода Криштиану количество подписчиков в нашем инстаграме (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) увеличилось с 800 тысяч до 10 миллионов», – сказал Гарсия.

«Аль-Наср» подписал португальца в качестве свободного агента.

Роналду заключил контракт до 2025 года.

Он стал самым высокооплачиваемым игроком в мире.

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