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    Тренер «Аль-Насра»: «Из-за Роналду о нас узнали все. Число подписчиков в инстаграме* клуба выросло с 800 тысяч до 10 миллионов»

    Тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия прокомментировал переход нападающего Криштиану Роналду в саудовский клуб.

    «Невероятно, какое внимание к нашему клубу привлек Роналду. Теперь все знают, что такое «Аль-Наср».

    За несколько часов, за несколько дней из-за перехода Криштиану количество подписчиков в нашем инстаграме (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) увеличилось с 800 тысяч до 10 миллионов», – сказал Гарсия.

    • «Аль-Наср» подписал португальца в качестве свободного агента.
    • Роналду заключил контракт до 2025 года.
    • Он стал самым высокооплачиваемым игроком в мире.

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    Источник: Fox Sports

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    Комментарии1
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      MaxRnD 21 минуту назад

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