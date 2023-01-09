«Реал» в четвертый раз выставил Азара на трансфер

«Реал» не оставляет попыток найти новую команду для Эдена Азара.

Клуб в четвертый раз выставил бельгийского вингера на трансфер.

При этом руководство мадридцев понимает, что зимний уход 32-летнего футболиста маловероятен, поскольку он никому неинтересен.

Рыночная стоимость Азара – 7,5 миллиона евро.

В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 7 матчах (296 минут).

Контракт игрока с «Реалом» действует до 2024 года.

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