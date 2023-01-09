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    «42 миллиона хватит только на шнурки от его бутс». Гендиректор «Брайтона» – о стоимости Кайседо

    Генеральный директор «Брайтона» Пол Барбер прокомментировал информацию о желании «Ливерпуля» купить полузащитника Мойзеса Кайседо.

    • Сообщалось, что прошлым летом «Ливерпуль» предлагал за эквадорца 42 миллиона фунтов.
    • Тогда экс-тренер «Брайтона» Грэм Поттер пошутил, что этой суммы хватит разве что на бутсы Кайседо.

    «Не уверен, что сейчас 42 миллионов фунтов хватит даже на бутсы – может быть, только на шнурки.

    Впрочем, пока нам не поступало никаких предложений, о чем я с радостью сообщаю», – сказал Барбер.

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    Источник: CBS Sports

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